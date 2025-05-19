Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen “Gençlik Günleri ve Şöleni”, Emre Aydın’ın sahne aldığı coşkulu bir konserle final yaptı. Milli İrade Meydanı’nda binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleşen konserde, Emre Aydın sevilen şarkılarını gençlerle birlikte söyledi.

Hit parçalarını seslendiren Aydın, enerjik sahne performansıyla dinleyicilerden büyük alkış aldı. Konsere katılanlar cep telefonlarının ışıklarıyla geceye renk katarken, duygusal anlar da yaşandı.

Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, duygu ve düşüncelerini Aksu Haber’e anlattı.