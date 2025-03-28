Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin örnek projelerinden Mobil Çocuk Kütüphanesi, anlamlı bir ziyaret daha gerçekleştirerek Onikişubat kırsalında bulunan Altınova Sökünburnu İlkokulu öğrencileriyle buluştu. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyelerinin de katılım sağladığı program kapsamında çocuklar için birbirinden eğlenceli ve eğitici etkinlikler düzenlendi. Mobil Kütüphane ile çocuklara kitap sevgisini aşılamayı hedefleyen etkinlikte, masal okuma saati, yüz boyama, futbol ve basketbol gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Gençlik Meclisi üyeleri, öğrencilerle birebir ilgilenerek onların kitaplarla buluşmasını sağladı, oyunlar oynadı ve sohbet etti.

Gençlik Meclisi’nden Eğitime Destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, şehrin dört bir yanında gençlere yönelik sosyal, kültürel ve eğitici etkinlikler düzenleyerek çocukların gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Altınova Sökünburnu İlkokulu’nda gerçekleştirilen bu anlamlı programda, çocuklarla bir araya gelen meclis üyeleri, kitap okuma alışkanlığının önemi hakkında bilgilendirme yaparken, öğrencilerle sıcak ve samimi bir ortamda vakit geçirdi.

“Gençlerle Buluşmaya Devam Edeceğiz”

Gençlik Meclisi Başkanı Mert Kar, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, gençler ve çocuklarla bir araya gelmenin önemine değindi. Kar, “Gençlik Meclisi olarak Altınova Sökünburnu İlkokulu’ndayız. Çocuklarla çeşitli etkinlikler yaparak hem eğlendik hem de öğrenmelerine katkı sağladık. Mobil Kütüphane aracılığıyla onları kitaplarla buluşturmak bizler için büyük bir mutluluk oldu. Çocukların yüzlerindeki tebessüm en büyük motivasyon kaynağımız. Şehrimizin dört bir yanında gençlerimizle buluşmaya, eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.