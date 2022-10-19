Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı 20 Ekim Perşembe günü imza günü, söyleşi ve panel etkinlikleriyle hız kesmeden devam edecek. Etkinlikler saat 10.00 – 11.00 ve 12.00’da gerçekleştirilecek Mustafa Değirmenci söyleşisiyle start alacak. Ardından saat 13.00’da Yazar Tuğba Coşkuner, 17.00’da Prof. Dr. Uğur Batı, 18.00’da ise Yazar Turan Karataş okurlarla bir araya gelecek.

Maraşlı Şairlerden Bestelenmiş Şiirler

8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında 20 Ekim Perşembe günü AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı ve Müzisyen Selçuk Küpçük’ün katılımlarıyla “Maraşlı Şairlerden Bestelenmiş Şiirler” temalı etkinlik gerçekleştirilecek. Birbirinden değerli eserlerin seslendirileceği etkinlik saat 19.00’da başlayacak.

Genel Başkan Yardımcısı Şen, Gençlerle Bir Araya Gelecek

Fuar kapsamında 20 Ekim Perşembe günü Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) gerçekleştirilecek diğer bir etkinlikte ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, saat 14.00’da “Bir Kitap Okudum” temalı gençlik buluşmasında ve saat 15.00’da “Kitap Sindirme Yöntemi” başlıklı konferans etkinliğinde Kahramanmaraşlılarla bir araya gelecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada etkinliklere tüm gençlerin davetli olduğu belirtildi.