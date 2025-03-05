Bu kapsamda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Hasan Altın ve MEB AKUB İl Lideri İsrafil Ak koordinesinde, Kahramanmaraş AFAD Arama Kurtarma Birimi, Sağlık İl Müdürlüğü UMKE, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve MEB AKUB üyesi öğretmenlerin katılımıyla TOBB Fen Lisesi’nde geniş çaplı bir deprem tatbikatı düzenlendi.

Gerçekçi senaryo gereği, bina tahliyesi gerçekleştirilirken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri üçüncü katta mahsur kalanları itfaiye aracı ile pencereden kurtardı.

İçeride yaralı olarak kalan öğrenciler ise AFAD, UMKE ve MEB AKUB ekipleri tarafından sedye ve altın beşik yöntemiyle güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Tatbikatın son aşamasında, toplanma alanına alınan öğrencilere yangın söndürme eğitimi verilerek uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.

Öğrencilerin afet bilinci kazanması ve kriz anlarında bilinçli hareket etmeleri adına büyük önem taşıyan bu tatbikatlar, eğitim camiasının afetlere hazır olmasını sağlamak için devam edecek.