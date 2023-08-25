Temsilcimiz Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Belçika temsilcisi Genk ile karşı karşıya geldi. Mavi Şimşekler rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi Genk oldu.

Karşılaşmada Adana Demirspor'un golünü 47. dakikada Emre Akbaba kaydetti.

Ev sahibi Genk'in ilk golünü ise 77. dakikada Arokodare kaydetti.

Genk'de 90+3'de sahneye Munoz çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü attı.

Dinamo Kiev-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Dinamo Kiev-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Adana Demirspor rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın rövanşı ise 31 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak.