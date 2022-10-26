Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 2022 yılının ‘Tatbikatlar Yılı’ ilan edilmesi üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik, AFAD ve paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde şehirde 6,1 büyüklüğündeki deprem temalı Yerel Düzey Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) tatbikatı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Vali Ömer Faruk Coşkun, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Alaettin Parlak, kurum müdürleri, STK temsilcileri, AFAD gönüllüleri ve arama kurtarma personeli yer aldı.

Çalışmalar Hakkında Bilgiler Alındı

TAMP çerçevesinde düzenlenen deprem tatbikatında Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD görevlileri, STK temsilcileri ve AFAD gönüllülerinden oluşan ekip, enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için çalışma yaptı. Programın devamında Vali Ömer Faruk Coşkun ve beraberindeki heyet, alanda kurulan stantları ziyaret ederek çalışmalar ve arama kurtarma envanterleri hakkında bilgiler aldı.