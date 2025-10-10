Son dönemde özellikle internet sitelerinde, pazarlarda ve bazı televizyon kanallarında satışa sunulan düşük kaliteli, taklit ürünlerin halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini vurgulayan Sapsız, tüketicilerin bilinçli olmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Sapsız, sahte balın en büyük ayırt edici özelliğinin akışkan yapısı olduğunu belirtti. Gerçek balın yoğun, özlü ve kıvamlı olduğunu ifade eden Sapsız, “Kaşığa alınan gerçek bal yavaş akar ve kesilerek düşer. Sahte bal ise fazla akışkan, neredeyse su gibidir. Bu fark, kavanoza doldururken ya da tatma esnasında çok net fark edilir” dedi.

Son yıllarda internet üzerinden yapılan bal dolandırıcılığı vakalarında büyük artış yaşandığını da dile getiren Sapsız, bazı kötü niyetli kişilerin ünlü üreticilerin ses kayıtlarını ve videolarını yapay zekâ ile taklit ederek, tüketicilere sahte ürün sattığını belirtti.

Tüketicilere seslenen Sapsız şu uyarıda bulundu:

“İnternetten bal alacaksanız önce satıcıyla iletişim kurun. Şüphe duyuyorsanız az miktarda sipariş verin. Gerçek üretici size balın menşeinden üretim sürecine kadar açıkça bilgi verir.”

Ayrıca vatandaşların tanıdıkları, güvenilir üreticilerden alışveriş yapmaları, ambalajsız ve etiketsiz ürünlerden uzak durmaları gerektiğinin altını çizen Sapsız, bal gibi doğal ürünlerde kalitenin ucuz olmayacağını da sözlerine ekledi.