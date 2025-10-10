Kahramanmaraş’ta yasaklı madde ticaretine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 15’i tutuklandı. Operasyon, kent genelinde yasaklı maddeyle mücadele kapsamında atılan en kapsamlı adımlardan biri olarak dikkat çekti.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasaklı madde satıcılarına yönelik uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından düğmeye bastı. Belirlenen çok sayıda adrese sabahın erken saatlerinde özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ev ve ikametlerinde yapılan detaylı aramalarda 487,42 gram sentetik madde ile 276 adet sentetik hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili kapsamlı delil çalışması başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Yapılan sorgulama ve mahkeme sürecinin ardından, 19 zanlıdan 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.