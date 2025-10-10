Olay, Yahya Kemal Mahallesi Mehmet Zülkadiroğlu Caddesi üzerindeki bir kavşakta sabah saatlerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hızla orta refüje çıktı. Refüje çarpan araç, çarpmanın etkisiyle savrularak ters döndü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, araç içinde bulunan sürücüyü ters dönen araçtan çıkardı. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Sürücünün, kazayı ciddi bir yaralanma olmadan atlattığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alırken, araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın nedenine ilişkin teknik incelemeler sürüyor.