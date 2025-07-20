Bakan Kacır Duyurdu: Yerli ve Milli Güdüm Kiti ile En Uzun Menzilli Atış Gerçekleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tarihi başarıyı duyurdu. Gökçe Güdüm Kiti'nin AKINCI SİHA’dan başarıyla ateşlendiğini vurgulayan Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen #GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti, AKINCI SİHA’dan başarıyla ateşlendi. SİHA platformlarımızdan bugüne dek gerçekleştirilen atışlar içinde yerli ve milli güdüm kitleriyle ulaşılan en uzun menzil rekoruna imza attık. GÖKÇE ile AKINCI'nın entegrasyonu tamamlandı."

🎯 TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen #GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti, AKINCI SİHA’dan başarıyla ateşlendi. ✈️🚀



SİHA platformlarımızdan bugüne dek gerçekleştirilen atışlar içinde yerli ve milli güdüm kitleriyle ulaşılan en uzun menzile imza atarken, GÖKÇE ile AKINCI’nın… pic.twitter.com/S66nYahiY8 — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) July 20, 2025

GÖKÇE Güdüm Kiti Özellikleri: Akıllı Vuruş, Çoklu Atım ve Gece-Gündüz Görev Kabiliyeti

Yeni nesil güdüm teknolojilerine sahip olan GÖKÇE Güdüm Kiti, havadan karaya akıllı ve hassas vuruş özelliği ile dikkat çekiyor. Sahip olduğu gelişmiş sistemler sayesinde:

Çoklu hedef atışı gerçekleştirebiliyor,

Uçuş sırasında yeni hedef belirleyebiliyor ,

Tüm hava koşullarında, gece veya gündüz görev yapabiliyor.

AKINCI-GÖKÇE Entegrasyonu ile Yerli Savunmada Yeni Dönem

GÖKÇE'nin AKINCI SİHA’ya başarıyla entegre edilmesi, Türk savunma sanayisinin insansız hava platformlarıyla daha da güçlendiğini gösteriyor. Bu gelişme, yerli ve milli teknolojilerin uluslararası rekabetteki gücünü bir kez daha ortaya koydu.