Önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, belediye kanunlarında değişiklikler için zaman zaman çok yakın çalıştığım bir arkadaşımızdı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Güngör’e cuk yakıştı. Çok güzel bir mesire yeri yapıyor. ‘Gizemli Göl’ büyük başarı. Alkış”ifadelerine yer verdi. Geniş kitlelere ulaşan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini çekti.