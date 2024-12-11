Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bağımlılık konusunu ele almak üzere önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yazar ve bağımlılık üzerine çalışmalarıyla tanınan Gökhan Ergür, “Modern Zamanlarda Bağımlılık” başlıklı konferansta katılımcılarla buluştu. Etkinlik, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi’nin Kahverengi Salonu’nda gerçekleştirildi ve özellikle gençlerden yoğun ilgi gördü. Konuşmasında bağımlılık kavramını modern hayatın dinamikleriyle ilişkilendiren Ergür, katılımcılara alışılmışın dışında bir bakış açısı sundu. Teknolojinin ve modern yaşamın sunduğu kolaylıkların bağımlılıkları tetikleyen unsurları artırdığına dikkat çeken Ergür, bu durumun bireylerin sosyal ilişkileri, psikolojisi ve genel yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yaptı.

Çeşitli Bağımlılık Türlerine Derinlemesine Bakış

Ergür, yalnızca madde bağımlılığına değil; aynı zamanda online oyun, sosyal medya ve kumar gibi bağımlılık türlerine de değindi. Bu bağımlılıkların özellikle gençler arasında yaygınlaştığını belirten Ergür, dijital çağda bilinçli bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekti. Ayrıca, bağımlılıkların önlenmesi ve tedavi süreçlerine dair pratik bilgiler paylaşarak katılımcıların sorularını yanıtladı.

“Bağımlılık Günümüzün Pandemisi”

Programa dair değerlendirmelerde bulunan yazar Gökhan Ergür, “Bugün gençlerle madde, oyun ve kumar bağımlılıkları üzerine konuştuk. Bu noktada elimizden geldiğince bilgiler aktardık. Bağımlılık aslında son dönemin pandemisi diyebiliriz. Özellikle gençler dış dünyadan kopup evde online oyun ve online kumar bağımlılığına yakalandı. Anne babalar bu noktada ne yapacağını çok bilemeyebiliyor. Bu noktada biz uzmanlara büyük görev düşüyor. Gençleri bilgisayar başından uzaklaştırarak gerçek hayatla nasıl buluşturabiliriz konusunda çalışmalar yapıyoruz, konferanslar düzenliyoruz. Bugün de Kahramanmaraşlı gençlerimizin ilgisi son derece güzeldi. Programda emeği geçen herkese ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.