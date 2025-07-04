Kahramanmaraş’ın Göksun ile Afşin ilçeleri arasındaki karayolunda yer alan Kızılcık Suyu mevkiinde seyir halindeki bir tırda yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, olay yerine hızla Afşin ve Göksun Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler sevk edildi. Afşin İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Yazıköy yangın timi de müdahale çalışmalarına katıldı.

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak yangının çevreye sıçraması önlendi. Ancak tırın taşıma bölümü yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmalarının bir süre daha devam ettiği olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.