Projenin çıkış noktasını, bir insanı sürekli yardım ile beslemek yerine, ona kendi ayakları üzerinde durabilmeyi öğretmek anlayışı oluşturuyor. İhtiyaç sahipleri, herhangi bir şekilde rencide olmadan kırtasiyelerden kitap alabiliyor, bu da onurlu bir yardımlaşma örneği sergiliyor.

Müdür Yardımcısı Mustafa Yaşar, projenin kitap okuma alışkanlığını teşvik ettiğini ve düşünce ufkunu genişleten bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti. Göksun Anadolu Lisesi öğrencileri de, bu anlamlı çalışmayı yürüten ÇEDES Kulübü sorumlusu DKAB Öğretmeni Rukiye Köroğlu, kulüp öğrencileri ve Müdür Yardımcısı Mustafa Yaşar’a teşekkür etti.

Okul Müdürü Mehmet Pekele, projenin başlangıcında 10 kitap bağışlayarak destek verdi. Böylece, projenin ilk adımları atılmış oldu.

Göksun Anadolu Lisesi’nin bu girişimi, toplumun ihtiyaç sahibi bireylerine kitap ulaştırarak sadece kitap okuma alışkanlığı kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda kültürel bir dayanışma örneği sunuyor. Proje, hem okula hem de Göksun halkına kitap okuma alışkanlığını yaymak adına önemli bir adım olarak görülüyor.