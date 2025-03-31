Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce’nin ev sahipliğinde gerçekleşen programa ilçe protokolü, belediye çalışanları, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, davetliler birbirleriyle bayramlaşarak, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirdi.

Başkan Cüce, yaptığı konuşmada bayramların toplumsal dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel vesilesi olduğunu vurgularken, bu mübarek günlerin sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularını artırdığına dikkat çekti.

Konuşmaların ardından toplu bayramlaşma gerçekleştirildi ve davetlilere belediye tarafından çeşitli ikramlar sunuldu.

Geleneksel değerlerin yaşatıldığı ve bayram coşkusunun doyasıya hissedildiği bu özel program, hatıra fotoğrafları çekilerek sona erdi.