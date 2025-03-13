Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep gibi yaz aylarında yüksek sıcaklıkların etkili olduğu bölgelerde yaşayanların tercih ettiği serin mekanlardan biri olan Göksun, özellikle doğal güzellikleri ve soğuk havası ile dikkat çekiyor. İlçede, Alparslan Türkeş Mesire Alanı, yaz aylarında yoğun ilgi gören bir destinasyon olma özelliği taşıyor.

Göksun Belediye Başkanlığı'na bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mesire alanında temizlik çalışmalarına başladı. Yoğun ziyaretçi akışını karşılamaya hazırlanan Alparslan Türkeş Mesire Alanı, ilkbahar sezonunun başlamasıyla birlikte doğa severlere hizmet vermeye devam edecek.

Belediye Başkanı Selim Cüce, bölge halkını ve ziyaretçileri mesire alanına davet etti. Cüce, "Serin havası, soğuk suyu ve lezzetli doğal ürünleriyle Göksun, bu yıl da ilkbaharda misafirlerini ağırlamaya hazır. Tüm doğa severleri, ilçemizin bu güzel köşesini keşfetmeye davet ediyorum." dedi.

Temizlik çalışmalarının ardından Alparslan Türkeş Mesire Alanı hizmete açılacak