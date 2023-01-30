Karla mücadele konusunda tecrübeli olan Göksun Belediyesi tüm araçlarını ve personelini karla mücadeleye hazır hale getirdi.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek tamamlanan hazırlıklar hakkında bilgiler aldı. Akdeniz’in Sibiryası olarak bilinen Göksun’da kış şartlarına karşı her zaman hazırlıklı olduklarını belirten Başkan Aydın, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Kahramanmaraş’ımızın en yoğun kar alan ve en yoğun kış şartlarını yaşayan ilçemiz Göksun. Ama buna rağmen çok tecrübeli bir ekibimiz var. Karla mücadelede hiçbir zaman vatandaşlarımıza ulaşım sıkıntısı çektirmiyoruz. İnşallah bu sene de çektirmeyeceğiz. Karın her zamanki gibi yağmasını özlemiştik inşallah bundan sonraki süreçte yeteri kadar yağar, Bizde ulaşım imkanlarını sağlayarak vatandaşlarımıza hizmet ederiz. Göksun Belediyesi olarak 2 Greyder, 2 Loder, 3 JCB, 1 kar küreme aparatlı tuzlama kamyonu ve 6 adet kar taşıma kamyonu ile tüm araçlarımızla ve tecrübeli ekibimizle karla mücadeleye hazırız. Rabbimden hayırlı rahmetler vermesini, bizlere de güç kuvvet vermesini niyaz ediyorum. Tüm ekibime kolaylıklar ve başarılar diliyorum.”