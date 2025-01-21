Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mürsel mahallesinde yeni yapılan deprem konutlarına ulaşımın sağlıklı olabilmesi ve bozulan yolların onarılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mürsel mahalle muhtarı Adil Duman mahallesine yapılan hizmetlerden dolayı Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce ve ekiplerine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Selim Cüce, yapılan çalışmaların vatandaşların konforlu ulaşımını sağlamak ve ilçenin inşasına katkı sunmak amacıyla yürütüldüğünü belirterek, ekiplerinin mesai saati gözetmeksizin gayretli bir şekilde çalıştığını ifade etti.

Başkan Cüce, ilçenin birçok mahallesinde yol çalışmalarının hızla devam ettiğini, hemşerilerinin kısa süre içinde konforlu ulaşım başta olmak üzere tüm belediye hizmetlerine kavuşmaları için yapılan ve planlanan yatırımların ekibiyle birlikte tamamlandığını bildirerek sahadan ayrılmadan çalışmayı planladıklarını bildirdi.

Göksun Belediyesi, 2025 yılı itibariyle ilçenin tüm bölgelerinde çeşitli çalışmaların devam edeceğini bildirdi.