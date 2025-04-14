Özellikle çocuk hastaları sevindirmek amacıyla hazırlanan özel sürprizlerle dikkat çeken öğrenciler, kutular üzerinde “Her Gün Bir Elma, Obez Olma” yazılı elmalar dağıtarak dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.

Miniklere yönelik bu farkındalık çalışması hem çocuklar hem de aileleri tarafından büyük ilgi gördü. Ziyaret sırasında tüm hastalarla tek tek ilgilenen öğrenciler, geçmiş olsun dileklerini ileterek moral verdi. Hastane personeli ve hasta yakınları, öğrencilerin bu duyarlı davranışından ötürü memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.



Göksun Belediyesi ve Göksun MYO iş birliğiyle gerçekleştirilen bu ziyaret, hem öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini pekiştirdi hem de toplumda sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturdu.