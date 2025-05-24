Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kızılöz Mahallesi’nde yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan açıklamada, ekiplerin daha konforlu ve güvenli ulaşım için sahada aktif olarak çalıştığı, planlanan program doğrultusunda diğer mahallelerde de benzer çalışmaların süreceği belirtildi.

Belediye Başkanı Selim Cüce, özellikle deprem sonrası ulaşım ihtiyacının arttığını vurgulayarak, “İlçemizin her köşesinde ulaşım kalitesini artırmaya yönelik projelerimiz devam ediyor. Afet sonrası daha fazla ihtiyaç duyulan yolları öncelikli olarak ele alıyor, planlamalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Başkan Cüce, vatandaşların yaşam konforunu artıracak her çalışmanın öncelikleri arasında olduğunu belirterek, belediyenin hizmetlerinin hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.