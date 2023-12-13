Göksun'un sosyal ve kültürel hayatına yeni bir ivme kazandıracak olan Kültür Merkezi, sadece yetişkinlere değil, aynı zamanda çocuklara da hitap ediyor.

Minik eller, sanatın ve kültürün büyülü dünyasına Göksun Kültür Merkezinde adım atıyor.

2300 m2 kapalı alana sahip Göksun Kültür Merkezinde, 400 kişilik Amfi Konferans salonu, Kütüphane, internet ve satranç salonu, bebek kütüphanesi, okuma salonları, Cep sineması, Fitness salonu, Sergi salonu, Fuaye ve Teras Cafe, Halı saha, tenis kortu, yüzme havuzu, basketbol ve voleybol sahası bulunuyor.

Göksun Kültür Merkezi, şehre modern bir dokunuş sunarak hem yetişkinlere hem de çocuklara zengin bir kültürel deneyim ve sosyal alan sağlıyor.