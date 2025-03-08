Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıtarak anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Polis ekipleri, kadınların bu özel gününü kutlarken, onlara bilgilendirici broşürler de sundu.

Etkinlik kapsamında kadınların toplumdaki önemine vurgu yapılırken, emniyet yetkilileri her zaman onların yanında olduklarını belirtti. Vatandaşlar, bu jest karşısında memnuniyetlerini dile getirdi.

Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü, benzer farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.