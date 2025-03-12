Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvercini kurtarmak için hızlı bir şekilde harekete geçti. Merdivenli araç yardımıyla çatıya ulaşan ekipler, dikkatli bir çalışmayla güvercini mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Ayağındaki ipten kurtarılan güvercin, yapılan kontrollerin ardından doğaya salındı. Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin hassasiyeti ve çabası için teşekkür ederek, “Onlar sadece insanların değil, hayvanların da yardımına koşuyor” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş İtfaiyesi, hem insan hem de hayvan hayatını koruma konusundaki duyarlılığıyla bir kez daha takdir topladı.