Yerleşim yerlerinin ulaşım standardını iyileştirerek vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için yol bakım, onarım ve yenilemelerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Göksun kırsalında da yol yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca çalışma gerçekleştirilen noktalardan birisi de Kaleboynu Mahallesi’ne bağlı Kırıkkuyu mevkii oldu. 40 hanelik Kırıkkuyu mevkiini Kaleboynu Grup Yolu’na bağlayan arterde kilit parke ve bordür uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Stabilize olduğu için özellikle yağışlar sonrası ve kış aylarında ulaşımda aksamalara neden olan artere 6 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Kırıkkuyu’nun ulaşım sorunu çözüme kavuşacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin ulaşım ağının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi noktasında yatırımların kesintisiz devam ettiği belirtildi.