Kahramanmaraş’ta bilinmeyen nedenler yaşanan tır kazası sonrası çıkan yangında sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kaza Göksun, Pınarbaşı yolunun Mehmet Bey mahallesi civarında meydana geldi.

Seyir halinde olan U.K, yönetimindeki tır ile M.A idaresindeki tır bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle bir tırda çıkan yangın kısa sürede aracın tamamını sardı.

Yangında tırdan çıkamayan sürücü M.A feci şekilde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.