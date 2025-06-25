Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını iyileştirmek ve vatandaşlara daha konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşım hizmeti sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda çalışma gerçekleştirilen noktalardan biri de Göksun’un kırsal mahallelerinden Payamburnu oldu.

Mahalleye ulaşım sağlayan 4 kilometrelik arterde geniş çaplı bakım, onarım ve yenileme çalışması başlatıldı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında arterde genişletme, menfez inşası ve sathi kaplama uygulamaları yoğun bir şekilde sürüyor.

Toplam 14 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen çalışmalar kapsamında mahallenin ulaşım konforu üst seviyeye çıkarılarak vatandaşlara konforlu bir seyahat deneyimi sunulacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinleri, daha güvenli ve konforlu bir yol ağına kavuşacak. Yol çalışmalarını yakından takip eden mahalle sakinleri, eskiye oranla daha rahat bir ulaşım imkânına kavuşacaklarını belirtirken, yatırım içi Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.