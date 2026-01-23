Göksun’dan Kahramanmaraş istikametine seyir halinde olan bir araç, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savruldu.

Olayın ardından bölgeye hızla intikal eden bölge trafik ekipleri, hem sürücünün hem de çevredeki araçların güvenliği için anında önlem aldı.

Araçta bulunan kıymetli eşyalar, trafik ekiplerinin koordinasyonuyla ambulans eşliğinde güvenli şekilde tahliye edilerek aileye teslim edildi.

Kar yağışının etkisini artırdığı bölgede, ekiplerin zamanında müdahalesi olası bir zincirleme kazanın önüne geçti.

Bölgede görev yapan trafik polisleri, bir yandan trafik güvenliğini sağlarken, diğer yandan zorlu kış şartlarında sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yetkililer, kar yağışının etkili olduğu güzergâhlarda sürücülerin zincir, hız ve takip mesafesi konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.