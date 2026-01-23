Yenidoğan Bebeğe Şiddet İddiası Yargıya Taşındı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi’nde 26 Mayıs 2021 tarihinde tedavi gören bir bebeğe şiddet uygulandığı iddiasıyla başlatılan adli süreç devam ediyor. Olayla ilgili hemşire H.D.B. hakkında “kasten yaralama” suçundan dava açıldı.

Aile Tutuklama Talebinde Bulundu

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından açılan davanın duruşması, Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Müşteki ailenin avukatı, şikâyetlerinin sürdüğünü belirterek sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Sanık Avukatından Basın Tepkisi

Sanık avukatı ise dosyaya yansıyan görüntülerin yeni olmadığını savunarak, bazı basın organlarında aynı haberlerin tekrar tekrar yayımlanmasının yargı sürecini ve mahkemeyi baskı altına aldığını ileri sürdü.

“Müvekkilim Tehditler Aldı” Savunması

Avukat, önceki celselerde dinlenen uzmanlar ve hastane çalışanlarının bebeğin erken doğuma bağlı sağlık sorunları olduğuna dair beyanlar verdiğini hatırlattı. Müvekkilinin basına yansıyan görüntüler nedeniyle zor bir süreç yaşadığını belirten avukat, sanığın sosyal medyada tehditler aldığını ve bu nedenle adres değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.

Mahkemeden Tutuklama Kararı

Ara kararını açıklayan mahkeme, hakkında adli kontrol tedbiri bulunan sanık hemşire H.D.B’nin tutuklanmasına hükmetti.

Duruşma Şubat Ayına Ertelendi

Mahkeme, dosyadaki eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı 19 Şubat tarihine erteledi.