Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe merkezleri ve kırsal mahalle yollarında kar küreme faaliyetleri aralıksız devam ediyor

. Özellikle ulaşımda aksama yaşanmaması için ana arterler, bağlantı yolları ve yerleşim yerlerine ulaşımı sağlayan güzergâhlar öncelikli olarak ulaşıma açık tutuluyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorumluluk alanındaki arterlerde gece gündüz demeden sahada görev yaparken, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek buzlanmaya karşı da gerekli tedbirleri alıyor.

Vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlaması adına kar küreme çalışmalarının yanı sıra tuzlama uygulamaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kış şartlarıyla mücadelenin gece gündüz sürdürüldüğü vurgulanarak, vatandaşlardan gelen taleplerin hızlı bir şekilde değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, kar küreme ve tuzlama taleplerinin ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden iletilebileceği ifade edildi.