Kahramanmaraş’ta etkisini artıran yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Gaziantep–Kahramanmaraş D-835 karayolunun Narlı–Gaziantep istikametinde yolun kapanmasıyla birlikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda sürücü ve yolcu saatlerce yolda mahsur kaldı.

Yolda bekleyen vatandaşlara Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından destek sağlandı. Ekipler, özellikle soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşayan sürücülere ve yolculara sıcak ikramlarda bulunarak moral verdi.

Saatlerdir araçta bekleyen ve ısıtma sistemi arızalanan bir aile ise çocukların donma tehlikesi yaşaması üzerine AFAD’a ihbarda bulundu. İhbarın ardından AFAD koordinesinde hızla harekete geçen Şahbaz Derneği ekipleri, karşı şeridi kullanarak bölgeye ulaştı. Ekipler, aileyi güvenli bir şekilde araçtan tahliye ederek misafirhaneye yerleştirdi.

Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı Tural Şahbazlı, zorlu hava şartlarında vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, “İmkânlarımız dahilinde sahada olmaya, ihtiyaç sahiplerine destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan Şahbaz Derneği ekiplerinin, AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile koordinasyon halinde bölgede çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.