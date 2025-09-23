Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde sabah saatlerinde bir markete ses bombası atıldı.



Daha önce de kurşunlandığı öğrenilen iş yerinde patlama nedeniyle maddi hasar meydana geldi. Şiddetli patlama sesi mahallede paniğe yol açarken, çevredeki vatandaşlar sokağa çıkarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Çarşı merkezinde de kısa süreli korku yaşandı.

Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, çevrede inceleme başlattı. Saldırının failleri ve nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Ayrıntılar geliyor....