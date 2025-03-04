Olay, eski Kahramanmaraş yolu üzerindeki TOKİ deprem konutları şantiye alanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek birden fazla konteynere sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Şantiyede maddi hasar oluşurken, olayda herhangi bir can kaybının yaşanmaması büyük bir şans olarak değerlendirildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.