Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Göksun ilçe merkezindeki bir marketin önünde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, marketin önüne ses fişeği attı. Patlama sesiyle çevrede kısa süreli panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, markette maddi hasar meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin market önünde dolaştığı, çevreyi kontrol eder gibi hareket ettiği ve ses fişeğini patlattıktan sonra hızla uzaklaştığı görüldü.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.