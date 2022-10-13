Göksun da çeşitli türlerdeki ağaçlar, sonbaharla birlikte adeta renk cümbüşü oluşturdu.

Her mevsim çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Göksun yaylaları sarı, kahverengi ve yeşil tonları iç içe görülebiliyor.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, bölgenin dört mevsim ayrı bir güzelliğe kavuştuğunu, burayı herkesin görmesi gerektiğini dile getirdi.

Yurdun bazı bölgelerinde etkisi altına alan kış mevsimi ve yağışlar sürerken, tarihi ve turistik ilçe Göksun ve çevresinde bulunan ormanlık alanlar, insanlara sonbaharın güzelliklerini ve renk cümbüşü sunuyor.