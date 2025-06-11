Kaza, Göksun ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil ile pikap çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle pikap devrilirken, her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.