Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Mehmet Çınkır’dan acı haber geldi. Göksun’da iki gündür haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni, evine yakın bir garajda bulundu.

Ailesinin kayıp başvurusunun ardından güvenlik güçleri ve vatandaşlar tarafından geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan aramalar sonucunda Mehmet Çınkır, bir garajda hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlatarak, Mehmet Çınkır’ın ölüm sebebinin belirlenmesi için detaylı soruşturma yürütüyor. Cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.