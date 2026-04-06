İş Makinesi Lastiği Patladı

Edinilen bilgilere göre olay, mermer ocağında iş makinesinin lastiğine hava basıldığı sırada meydana geldi. Hava basımı esnasında oluşan ani basınç artışı, dev lastiğin büyük bir patlamayla infilak etmesine yol açtı. Patlamanın etkisiyle oluşan güçlü basınç dalgası, genç işçiyi metrelerce uzağa savurdu.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Kazayı gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, ağır darbe alan M. K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen genç işçinin cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

İş Güvenliği Tartışmaları Yeniden Gündemde

Yaşanan trajik olay, iş güvenliği konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlar, yüksek basınç altında bulunan iş makinesi lastiklerine müdahale edilirken mutlaka koruyucu kafes sistemleri ve profesyonel ekipmanların kullanılması gerektiğini vurguluyor. Bu tür kazaların önüne geçmek için iş güvenliği eğitimlerinin ve denetimlerin artırılması gerektiği ifade ediliyor.

Soruşturma Başlatıldı

Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Hazırlanacak raporların ardından kazada ihmal olup olmadığı netlik kazanacak.