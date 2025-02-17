Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Çardak Köyü’nde, açlık nedeniyle yiyecek arayışına geçen kurtlar yerleşim alanına indi. Olay anı, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Çardak Köyü’nde yaşayan vatandaşlar, aç kalan kurtların evlerin yakınlarına yöneldiğini fark ettiklerinde büyük şaşkınlık ve endişe yaşadı. Vatandaşlar, “Kurtlar açlıktan dolayı yerleşim alanına indi, bu durum bizim için ciddi bir tehlike oluşturuyor” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Köy sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kurtlar, bir süre köy civarında dolaştıktan sonra ormana yönelerek gözden kayboldu.