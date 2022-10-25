Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını güçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Göksun’un en işlek arterlerinden, ticaret merkezlerinin yoğun olarak konumlandığı, insan sirkülasyonunun en fazla olduğu ve sosyal donatı alanlarına ulaşım sağlayan Ayhan Taner Ekici Bulvarı’nda başlatılan yenileme çalışmaları tamamlandı. Elmalı Kavşak’tan Ulu Cami’ye kadar uzanan 2 kilometre uzunluğundaki bulvar, 3 Milyon TL’lik yatırımla baştan sona yenilendi. Yenilenen kaldırım ve yoluyla birlikte çehresi değiştirilen bulvar, Göksun’un katma değerini artırdı.