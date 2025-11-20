Çöl Tozu Etkisi

Meteoroloji yetkilileri, bu hafta sonu Medine üzerinden Türkiye’ye taşınacak çöl tozunun etkisinin artmasını bekliyor. Lodosla birlikte hareket edecek çöl tozu, özellikle batı ve güney bölgelerinde gökyüzünü kaplayacak ve havanın puslu görünmesine neden olacak. Uzmanlar, bu durumun görüş mesafesinde düşüşlere yol açabileceğini belirtiyor.

Pus ve Sis Görülecek

Çöl tozu, yurdun geniş alanlarına yayılacak ve bazı illerde hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Özellikle İstanbul, İzmir, Antalya ve çevresinde, lodosla birlikte puslu bir hava hâkim olacak. Bu nedenle vatandaşların, trafikte ve günlük yaşamda dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Sis ve Puslu Hava Etkili Olacak

Yurdun doğusunda ise soğuk hava etkili olacak. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve puslu hava görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle sabah ve gece saatlerinde sürücüler ile dışarıda çalışan vatandaşların görüş mesafesinin azalabileceğini göz önünde bulundurmaları gerektiğini vurguladı.

Puslu Havaya Dikkat

Uzmanlar, çöl tozunun etkisiyle birlikte, özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunan kişilerin dışarıda uzun süre kalmamalarını öneriyor. Ayrıca çöl tozu nedeniyle araç sürücülerinin dikkatli olması ve farlarını kullanmaları gerektiği belirtiliyor. Vatandaşların, çöl tozu ve puslu hava nedeniyle görüş mesafesinin azalabileceğini göz önünde bulundurarak trafikte ve günlük yaşamda dikkatli olmaları öneriliyor.