ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC’de düzenlenen ABD–Suudi Yatırım Forumu’nda yaptığı konuşmada, Şükran Günü döneminde sıkça tartışılan gıda fiyatlarına değinirken Türkiye’yi esprili bir dille gündeme getirdi.

Trump, konuşmasında hindiyi kast ederek, ““Turkey (hindi) yüzde 33 düştü.” ifadelerini kullandı. Ardından bunun ülke Türkiye ile karıştırılmaması gerektiğini "Ülke olandan bahsetmiyorum. O iyi durumda" diyerek belirtti.

Trump sözlerine şöyle devam etti "Erdoğan iyi iş çıkarıyor. Beni arayıp ‘Ben yüzde 33 düşmedim!’ demesini istemiyorum” dedi.

Salondakiler konuşmasına kahkaha atarken Trump, “O bizim bir arkadaşımız, arkadaşlarımızı kollamalıyız” diyerek şakasını noktaladı.

Trump’ın sözleri salonda gülüşmelere neden oldu. Konuşmada hem Şükran Günü fiyat tartışmalarına gönderme yapıldı hem de Türkiye–Erdoğan ilişkilerine esprili bir şekilde değinildi. İngilizcede “hindi” anlamına gelen “Turkey” kelimesi üzerinden yapılan kelime oyunu, katılımcılar arasında dikkat çekti.