Warner Bros., İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, “Harry Potter”, “Hogwarts” ve “Gryffindor” gibi ifadelerin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli olduğunu hatırlattı.

Şirket, söz konusu markaların sadece kitap ve filmlerle sınırlı olmadığını, dünya çapında tanınan ve ticari değeri yüksek markalar olduğunu vurguladı. Mahkemeye sunulan belgelerde, futbolcunun paylaşımlarında bu markalara açık şekilde atıfta bulunduğu belirtildi.

Telif Hakları ve Marka İhlali İddiası

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Aktürkoğlu’nun sosyal medya paylaşımlarında Harry Potter film serisinin ikonik müziği “Hedwig’s Theme” kullanıldığı ifade edildi.

Videolarda ayrıca, Harry Potter karakterlerine benzeyen animasyon figürleri, Hogwarts armasının kullanımı, film sahnelerini andıran dekorlar ve kostümler yer alıyor. Warner Bros., tüm bu unsurların hiçbir izin alınmadan kullanıldığını ve bunun hem telif hem de marka hakkı ihlali oluşturduğunu savundu.

Bilirkişi İncelemesi Talebi

Şirket, mahkemeden, futbolcunun Instagram ve X paylaşımlarının uzman bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti. İnceleme sonucunda Harry Potter evrenine ait telifli müzik, karakter, logo ve diğer görsellerin gerçekten kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi istendi. Ayrıca, incelemenin futbolcuya tebligat yapılmadan gerçekleştirilmesi talebi dilekçede yer aldı.

Warner Bros’un açtığı dava, hem spor dünyasında hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve futbolcunun paylaşım tarzı ile telif haklarının sınırlarını yeniden gündeme taşıdı.