Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı’nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), dördüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor. Vatandaşlar, etkinlik alanlarına akın ederek teknoloji ve havacılık tutkusunu doyasıya yaşıyor.

Festivalin dördüncü gününde, akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına kadar birçok etkinlik ziyaretçileri bekliyor. TEKNOFEST, her yaştan katılımcıya hitap eden çeşitli aktivitelerle dolu dolu geçiyor. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği teknoloji yarışmaları, festivalin en dikkat çeken etkinlikleri arasında yer alıyor.

Festival alanında kurulan stantlarda, ziyaretçiler yerli ve milli teknolojileri yakından inceleme fırsatı buluyor. Ayrıca, çeşitli atölye çalışmaları ve seminerlerle katılımcılar, teknoloji dünyasındaki yenilikler hakkında bilgi sahibi oluyor.

Ziyaretçiler, bugün de Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki gösterisini takip etti.