Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşları güneş çarpması ve sıcak çarpmasına karşı uyarıyor. Güneşin en etkili olduğu 11.00 – 16.00 saatleri arasında gölgede kalınması, bol sıvı tüketilmesi ve güneş koruyucu kullanılması tavsiye ediliyor.
Sıcak havayla birlikte nem oranı düşük seyredeceği için kuru ve bunaltıcı bir hava bekleniyor. Özellikle kronik rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.
Kahramanmaraş 5 Günlük Hava Durumu:
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9 Haziran Pazartesi: 38°C / 22°C – Açık ve güneşli
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10 Haziran Salı: 37°C / 21°C – Parçalı bulutlu
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11 Haziran Çarşamba: 36°C / 20°C – Sıcak ve açık
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12 Haziran Perşembe: 35°C / 19°C – Hafif rüzgarlı
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13 Haziran Cuma: 34°C / 18°C – Serinlemeye başlıyor
Kahramanmaraşlılar, Haziran ayı boyunca bu tür sıcak havalara hazırlıklı olmalı. Tarım ve açık alan faaliyetleriyle ilgilenenler için bu dönemde sıcaklıkların dikkatle takip edilmesi önem taşıyor.