Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşları güneş çarpması ve sıcak çarpmasına karşı uyarıyor. Güneşin en etkili olduğu 11.00 – 16.00 saatleri arasında gölgede kalınması, bol sıvı tüketilmesi ve güneş koruyucu kullanılması tavsiye ediliyor.

Sıcak havayla birlikte nem oranı düşük seyredeceği için kuru ve bunaltıcı bir hava bekleniyor. Özellikle kronik rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

Kahramanmaraş 5 Günlük Hava Durumu:

9 Haziran Pazartesi: 38°C / 22°C – Açık ve güneşli

10 Haziran Salı: 37°C / 21°C – Parçalı bulutlu Taban mozaiği koruma altına alındı İçeriği Görüntüle

11 Haziran Çarşamba: 36°C / 20°C – Sıcak ve açık

12 Haziran Perşembe: 35°C / 19°C – Hafif rüzgarlı

13 Haziran Cuma: 34°C / 18°C – Serinlemeye başlıyor

Kahramanmaraşlılar, Haziran ayı boyunca bu tür sıcak havalara hazırlıklı olmalı. Tarım ve açık alan faaliyetleriyle ilgilenenler için bu dönemde sıcaklıkların dikkatle takip edilmesi önem taşıyor.