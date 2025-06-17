Kahramanmaraşlılar dikkat! Salı günü şehir genelinde güneş yüzünü tam anlamıyla gösterecek. Meteoroloji verilerine göre gün boyunca tek bir bulut dahi gökyüzünde olmayacak, sıcaklık ise öğle saatlerinde 33 dereceye kadar çıkacak.

Saat Saat Kahramanmaraş Hava Durumu (Salı)

00.00 – 03.00 ➤ Açık, 22°C

03.00 – 06.00 ➤ Açık, 20°C

06.00 – 09.00 ➤ Açık, 23°C

09.00 – 12.00 ➤ Açık, 28°C

12.00 – 15.00 ➤ 🔥 Açık ve Sıcak, 33°C

15.00 – 18.00 ➤ Açık, 32°C

18.00 – 21.00 ➤ Açık, 24°C

21.00 – 24.00 ➤ Açık, 22°C

Güneş Kremleri Hazır Olsun, Gölgeyi Seçin!

Salı günü özellikle 12.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıda bulunacakların dikkatli olması gerekiyor. Uzmanlar, açık havada uzun süre kalacakların bol su tüketmesini, güneş koruyucu kullanmasını ve mümkünse gölgede kalmasını öneriyor.

Sıcaklık Uyarısı: Yaz Erken Geldi!

Haziran ortasında yaşanan bu ani sıcaklık artışı, Kahramanmaraş’ta yazın etkisini daha güçlü hissettireceğini gösteriyor. Uzmanlar, bu haftadan itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceğine dikkat çekiyor.