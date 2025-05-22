Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa; Belediye Başkan Yardımcıları Ali Üzüm ve Mehmet Demir, belediye birim amirleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplamda 2.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulan tesiste, 350 metrekarelik cami ile 300 metrekarelik taziye ve sosyal alan yer alıyor.

İçerisinde abdesthane, yürüyüş yolları ve oturma grupları bulunan tesis; hem ibadet hem de mahalle halkının bir araya geldiği, kaynaştığı bir yaşam alanı olarak planlandı.

Belediyenin koordinasyonunda yürütülen projeye, hayırseverlerin desteği ise büyük anlam kazandırdı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, şu ifadeleri kullandı:

“Bu mekân sadece tuğladan duvarlarla örülmüş bir bina değil; dualarla, umutlarla yükselen bir sadaka-i cariye eseridir. Bu camide kılınacak her namaz, yapılacak her hayır, katkı sunan herkesin amel defterine yazılacaktır,” sözleriyle eserin manevi boyutuna dikkat çekti. Başkan Akpınar, taziye evlerinin sadece vefat anlarında değil; gençlerin eğitimine katkı sunan, ders çalışabilecekleri, sosyal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacak alanlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı. “Bizler bu noktada üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Yeter ki bu mekânlar yaşayan, ışık saçan yerler olsun,” dedi.

Program sonunda Başkan Akpınar, projeye emeği geçen tüm hayırseverlere, mühendis ve saha ekiplerine, mahalle muhtarına ayrı ayrı teşekkür etti. “Bu eser, gönül birliğiyle doğdu. Belediyemizin öncülüğünde ama milletimizin hayır eliyle yükseldi. İnşa ettik, şimdi hep birlikte yaşatacağız,” ifadelerini kullanan Akpınar, tesisin mahalle halkına hayırlı olmasını dileyerek açılışı dualar eşliğinde gerçekleştirdi