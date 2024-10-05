Kahramanmaraş'ta, 2023 yılında yaşanan büyük deprem felaketinin ardından yaraları sarmak adına pek çok gönüllü faaliyet sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Gönüller Bir Olsun Derneği "Bizdenbiri" projesiyle depremzede ailelerin moral ve motivasyonlarını artırmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Son olarak, EXPO Savunma Sanayi Konteyner Kent’te dernek üyeleri, depremzede ailelerle bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte gönüllüler, ailelerin duygularına ve ihtiyaçlarına samimi bir şekilde dokunarak, karşılıklı etkileşim içerisinde moral desteği sağladı. Çocuklar ve aileler için özel etkinlikler düzenlenirken, etkinlik sonunda pamuk şeker ikramında bulunuldu. Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Gönüller Bir Olsun Derneği Başkanı Rümeysa Demir bu tür etkinliklerle gönüllere dokunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Yazar Beyza Uysal ise kendi hayatından örnek vererek çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyerek bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bu tür gönüllü projeler, felaketin yarattığı zor koşullara rağmen toplumun birlikte dayanışma içinde olabileceğini gösterirken, depremzede aileler için de büyük bir moral kaynağı oluyor.