Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana depremlerin ardından kente gönüllü gelen Beyoğlu Belediyesi aşçıları, yaklaşık 3 aydır afetzedeler için yemek hazırlıyor.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'ndeki Beyoğlu Belediyesi Geçici Konaklama Merkezi'ndeki konteyner evlerde kalan depremzedelere sıcak yemek veriliyor.

Beyoğlu Belediyesinde çalışan ve gönüllü olarak bölgeye gelen aşçılar her gün depremzedeler için 3 öğün yemek çıkarıyor.

Bölgeye gelen ekipten aşçıbaşı Veysel Baş, AA muhabirine, 25 yıldır belediye bünyesinde görev yaptığını, 6 Şubat'ta depremlerin ardından hemen yola çıktıklarını ve aynı gün Kahramanmaraş'a ulaştıklarını söyledi.

Beyoğlu Belediyesinin İstasyon Mahallesi'ndeki bir halı sahaya sahra mutfağı kurduğunu ve orada ilk günden itibaren depremzedelere yemek çıkardıklarını belirten Baş, "Burada 3 öğün günlük yaklaşık 5 bin kişilik yemek yapıyoruz. Kurduğumuz fırından da yaklaşık günlük 15 bin ekmek üretiyoruz." dedi.

Ekmek ve yemeklerin 3 mobil araçla farklı mahallerdeki konteyner kentlere de dağıtıldığını dile getiren Baş, mayıs sonuna kadar depremzedelere yemek çıkartmaya devam edeceklerini anlattı.



