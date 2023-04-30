Depremlerin merkezine AFAD gönüllüsü olarak yardıma giden Batuhan Akbaş, sahra çadırında tanıştığı depremzede Sevilay Şahin ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Isparta'da kombi bakım onarım teknisyenliği yapan Batuhan Akbaş, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'nci gününde AFAD gönüllüsü olarak Pazarcık ilçesine gitti.

Akbaş, Atatürk Parkı'nda kurulan sahra çadırında doktorlara yardım etmek için görevlendirildi.

Sahra çadırında ilgilendi

Akbaş, depremin 4'üncü gününde rahatsızlığı nedeniyle sahra çadırına getirilen Sevilay Şahin'in tedavisi ile yakından ilgilendi. Şahin, 1 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu.

Deprem bölgesindeki görevinin 8'inci gününden sonra Isparta'ya dönen Akbaş ile Şahin, görüşmeyi sürdürdü.

Babasına Sevilay'ı soruyordum"

Batuhan Akbaş da Pazarcık'taki görevinin 8'inci gününde Isparta'ya döndüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Sahra çadırımızda kendisini gördükten sonra beğendim. Babasıyla konuştuğumuz süre zarfında da her aradığımızda Sevilay'ı soruyordum. Belli bir süre sonra sevgili olduk. 'Seni gerçekten sevdim' dedim. Daha sonra ailelerimiz tanıştı, ardından istemeye gittik. Bayramın ilk günü de nişanlandık. Düğünü de ağustos ayında yapmayı planlıyoruz. Evlendikten sonra Isparta'da yaşamayı düşünüyoruz.