Dijital teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin büyüklüğü de her geçen gün artıyor.

Companies Market Cap verilerine göre, aralarında Google, Apple ve Microsoft gibi şirketlerin bulunduğu en değerli 10 teknoloji şirketinin piyasa değerinin büyüklüğü, 2023 gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) 17,6 trilyon dolar olan Çin'i geride bıraktı.

Teknoloji şirketi sahipleri de sahip oldukları servetlerle en zenginler listelerinin başını çekmeye devam ediyor. ABD'li iş insan Elon Musk, Bloomberg Billionaires Index verilerine 227 milyar dolarlık servetiyle listede ilk sırada yer alıyor. Listede ilk 10'da yer alan diğer iş insanlarının 8'i teknoloji işiyle uğraşıyor.

Google ve Microsoft'un toplam elektrik tüketimi 223 milyon nüfuslu Nijerya'dan fazla

Teknoloji şirketlerinin büyüklüğü ile doğru orantılı şekilde tükettikleri elektrik miktarı da büyük oranda artış gösteriyor.

Visual Capitalist sitesinde yer alan verilerden derlenen bilgilere göre, Google ve Microsoft yıllık ayrı ayrı 24 teravatsaat elektrik tüketiyor. Bu iki şirket aralarında 11 milyon nüfusa sahip Ürdün (20 teravatsaat), 400 bin nüfusa sahip İzlanda (19 teravatsaat), 34 milyon nüfusa sahip Gana (19 teravatsaat) ve 26 milyon nüfusa sahip Kuzey Kore (18 teravatsaat) gibi ülkelerden daha fazla elektrik tüketiminde bulunuyor.

İki teknoloji şirketinin toplam tüketimi 48 teravatsaate denk gelirken, bu rakam nüfusu 223 milyonu bulan Nijerya'dan (31 teravatsaat) daha fazla elektrik tükettikleri anlamına geliyor. Listede yer alan diğer teknoloji şirketleri Meta 12 teravatsaat, Apple 2 teravatsaat ve Nvidia 0,5 teravatsaat elektrik tüketiyor.

Sitede yer alan verilere göre, büyük teknoloji şirketlerinin elektrik tüketiminin büyük kısmına sahip oldukları veri merkezleri neden oluyor.

Google'ın yayımladığı 2024 Çevre Raporu'na göre, veri merkezlerinin elektrik kullanımı 2023 yılında yüzde 17 arttı. Şirketin veri merkezi, küresel çapta veri merkezlerinin kullandığı elektrik tüketiminin yüzde 10'una denk geliyor.

Microsoft ise son 4 yılda yapay zeka alanında yaşanan gelişmelerle birlikte büyük bir sıçrama yaptı. 2020'de 11 teravatsaat elektrik tüketen şirketin, 4 yılda elektrik tüketimi 2 kattan daha fazla artarak 24 teravatsaate ulaştı.